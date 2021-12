Le pagelle di Borja Mayoral: inspiegabile l'ostracismo di Mou. Colpo di tacco geniale

Borja Mayoral torna in campo dal primo minuto dopo tempi bui passati ad allenarsi senza vedere campo e sfodera un'ottima prestazione impreziosita da un grande gol di tacco nel 3-2 della Roma a Sofia che permette ai giallorossi di accedere direttamente agli ottavi. La Gazzetta dello Sport scrive: "Ritirato fuori dal cesto natalizio, restituisce in dono un gol di tacco". Secondo il Corriere dello Sport "c'è sempre un'altra occasione. Lui l'ha capito dopo le tante esclusioni e una dolorosa epurazione". Poi aggiunge che potrebbe esserci ancora spazio per lui anche in campionato vista la squalifica di Zaniolo. Tuttosport va oltre e scrive che "l'ostracismo nei suoi confronti sino a ieri da parte di Mourinho è inspiegabile". Per Il Messaggero "gioca poco e segna tanto. Ma per tutti, se ne andrà: bah". Per VoceGiallorossa il suo è "un ottimo rientro" mentre per TMW: "Si gioca come meglio non potrebbe la chance offerta da Mourinho, avviando l'azione del vantaggio e segnando il raddoppio con un geniale colpo di tacco".

I voti

TMW: 7

Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Il Messaggero: 7

Vocegiallorossa: 7