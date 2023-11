Le pagelle di Bremer: primo gol in stagione e chiusure, uomo-simbolo di questa Juve tignosa

vedi letture

Sblocca la gara con bel colpo di testa su assist di Kostic, ma si fa bruciare da Dossena in occasione del gol del Cagliari. Può riassumersi così la prova di Gleison Bremer, che ritrova il gol nel successo della Juventus contro il Cagliari. Per La Gazzetta dello Sport l'ex Torino è il migliore in campo e "l'uomo simbolo di questa Juve tignosa" perché "prima Petagna, poi Lapadula, infine Pavoletti: non fa passare nessuno". Voto 7, così come per il Corriere dello Sport: "Vince il duello tutto fisico con Petagna e mette il punto esclamativo sulla prova con il primo gol stagionale".

Si accoda il Corriere della Sera: "Schioda lo zero a zero, rubando spazio e tempo alla difesa. E sui ribaltamenti della ripresa piazza due grandi chiusure". Stessa valutazione anche da parte di Tuttosport: "I dirimpettai, soppesati al chilo, non sono per nulla semplici, ma argina Petagna, Lapadula e poi anche Pavoletti con fisico, mestiere e anche un provvidenziale pizzico di cattiveria. Al repertorio difensivo, unisce quello cui ha abituato anche nell’area avversaria: il colpo di testa a incrociare con cui sblocca la partita è chirurgico".

I voti

TMW:

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7

Bianconeranews.it: 7