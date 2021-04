Le pagelle di Brugman - Pennellata da applausi che trova un varco gentilmente offerto da CR7

Il fatto che Cristiano Ronaldo resti inchiodato a terra non toglie nulla alla bellezza della parabola su punizione che porta provvisoriamente in vantaggio i ducali. Come se non bastasse, nella partita di Gaston Brugman contro il campione in carica di Serie A c'è molto, molto altro oltre al gol segnato. "Inizia sbagliando cose semplici, poi però si riscatta alla grande con una punizione disegnata col compasso, che lascia di sasso Buffon. Deciso nei contrasti, tiene in piedi il Parma per un tempo", è non a caso l'analisi firmata La Gazzetta dello Sport sulla prova positiva del centrocampista uruguaiano dinanzi alla Juventus. "Su punizione pennella una perla da applausi, trovando proprio quel varco sopra la testa di Ronaldo gentilmente offerto da CR7", è invece la lettura del Corriere dello Sport sempre in chiave punizione. Nonostante la sconfitta, l'ex Palermo ha contribuito così a salvare quantomeno l'onore dei ducali nella notte dello Stadium.

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

ParmaLive.com: 6,5