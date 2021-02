Le pagelle di Castrovilli: entra e cambia la partita, rispetta il 10 che ha sulle spalle

La vittoria della Fiorentina contro lo Spezia arriva dalla panchina e porta la firma di Gaetano Castrovilli. Un gol e un assist per il centrocampista viola, premiato da tutti i quotidiani in edicola questa mattina. La Gazzetta dello Sport premia il numero 10 viola con un 7,5 in pagella: "Il suo ingresso cambia faccia alla partita. Serve l'assist a Vlahovic, realizza un bel gol e recupera il pallone nell'azione del 3-0". Mezzo voto in più da TMW: "Un pallone e manda in gol Vlahovic. Poco più di dieci minuti dopo va in rete anche lui. Decisivo. Cambia la partita". Anche Tuttosport celebra il centrocampista viola: "Il grande escluso entra nel finale del primo tempo e trasforma la Fiorentina. Entra in tutti e tre i gol, attacca, difende, costruisce, rifinisce e conclude. Stavolta rispetta il 10 che porta sulle spalle. Gli ha fatto bene la panchina? Può darsi"

TMW - 8

Gazzetta dello Sport - 7,5

Corriere dello Sport - 7,5

Tuttosport - 7,5

Corriere della Sera - 7,5