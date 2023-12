Le pagelle di Chiesa: quando accelera semina il panico, a tratti sembra quello della Nazionale

Prestazione sopra la righe di Federico Chiesa. L'attaccante della Juventus si è messo in mostra con le sue giocate nel match contro il Napoli. "Tutte le volte che parte - il commento della Gazzetta dello Sport - da ala semina il panico. Peccato che il privilegio gli sia concesso in tre o quattro occasioni. Meno brillante altrove. Peccato non averlo al massimo". "Venti minuti da fantasma in avvio - l'analisi di Tuttosport - ma poi gli bastano due accelerazioni delle sue per mettere le cose in chiaro: sulla prima Vlahovic spreca, sulla seconda la difesa azzurra si rifugia in corner. Nella ripresa anche applicazione e sacrificio". Questo il commento di TMW: "A tratti sembra quello della nazionale: sgasa, sgomma, dribbla, se Vlahvoic non segna mica è colpa sua. Bravo persino quando torna a fare il terzino di copertura nel secondo tempo".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 7

Gazzetta dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6

Corriere dello Sport: 6

Corriere della Sera: 6

Bianconeranews.it: 7