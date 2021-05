Le pagelle di Conte - Lo Scudetto non lo sazia, la sua Inter ha ancora fame e gioca in armonia

Cambiano gli interpreti, ma non la musica. L'Inter di Antonio Conte, con diversi giocatori che hanno trovato poco spazio in stagione, gioca bene e travolge la Sampdoria con un netto 5-1 finale. Il tecnico nerazzurro d'altronde era stato chiaro: nessun regalo, se i calciatori in questione giocano dal primo minuto è perché se lo meritano. E la gara di ieri ha confermato, pienamente, le sue parole. "Nessun calo di attenzione, tanta leggerezza positiva: liberata dall'ansia, l'Inter gioca un calcio armonico", è la motivazione al suo 7 in pagella de La Gazzetta dello Sport odierna. "Lo Scudetto è già vinto, ma l'Inter mostra ancora fame e Conte fa 200 in Serie A, con 136 vittorie", sottolinea il Corriere dello Sport. Voto 7 all'unanimità quindi per il tecnico della Beneamata.

