Le pagelle di Cuadrado: MVP della gara e della stagione. Doppietta che può valere 50 mln

Doppietta decisiva, i primi gol della sua stagione dopo ben 19 assist. E' Juan Cuadrado il migliore in campo di Juventus-Inter con una prestazione da 9 in pagella per noi di TMW. La Gazzetta dello Sport gli assegna invece un 8: "Il migliore della stagione, il migliore della partita. Per il Corriere della Sera, considerando l'importanza del rigore realizzato in chiave Champions, "la doppietta su rigore può valere un assegno da 50 milioni". Il Giornale lo descrive come "iperattivo", La Repubblica lo proclama MVP.

I VOTI DI CUADRADO

TMW: 9

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere della Sera: 7,5

La Repubblica: 7,5

Il Giornale: 7