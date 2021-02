Le pagelle di Destro - 8 gol nelle ultime 8: sembra il bomber che volevano tutti (Italia compresa)

E sono nove in stagione. Mattia Destro ha deciso di non fermarsi più per la grande gioia di mister Ballardini e dei tifosi rossoblù. Prova sempre a sporcare la giocata ai difensori, come accaduto con Cordaz nel primo tempo, si fa trovare al posto giusto al momento giusto sul rinvio di Magallan segnando il gol del vantaggio e poi sfrutta un’intuizione di Zajc per trovare la sua doppietta personale. "In stato di grazia: con la doppietta fanno 8 gol nelle ultime 8 giocate, sembra il 9 che anni fa volevano tutti (anche la Nazionale)", è la meritata celebrazione che La Gazzetta dello Sport dedica quest'oggi al centravanti del Genoa. Un attaccante completamente rinato dopo il cambio sulla panchina del Grifone, che non a caso fa scorta di 8 in pagella ormai ogni domenica.

TMW: 8

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 8

GenoaNews1893: 8