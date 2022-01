Le pagelle di Dragowski: rientro da incubo dopo l'infortunio. Lascia sconcertato anche se stesso

Il rientro di ieri sera per Dragowski doveva chiudere il cerchio dell'infortunio subito proprio contro il Napoli in campionato e invece ha trasformato una partita in un disastro. Il portiere viola, ha rischiato di compromettere la gara della Fiorentina regalando un gol e poi subendo la seconda espulsione della stagione, tutto in un solo tempo di gioco. Per la Gazzetta dello Sport il suo finale di primo tempo è "da incubo" con un rinvio sbagliato che permette a Mertens di segnare e con un intervento su Elmas che porta all'espulsione. Per il Corriere dello Sport si vede che tornava dopo tre mesi ma anche che "lascia sconcertato anche se stesso". Per Tuttosport "sbaglia tutto dopo il lungo stop" mentre La Nazione scrive che sono "tantissimi i dubbi" su di lui dopo gli errori del "Maradona". TMW infine scrive: "Un errore sul pareggio del Napoli. Una sciocchezza in occasione della successiva espulsione che costringe la sua squadra in 10 per tutta la ripresa".

I voti:

TMW: 4,5

Gazzetta dello Sport: 4

Corriere dello Sport: 4

Tuttosport: 4

La Nazione: 4

Firenzeviola: 4