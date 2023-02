Le pagelle di Dumfries: cederlo a 40 milioni? Una montagna da scalare

L'Inter cade a Bologna e si fa raggiungere dal Milan al secondo posto in classifica. Tra i peggiori c'è senza dubbio Dumfries. La Gazzetta dello Sport scrive: "A destra ha poca voglia o i cingoli fuori uso e affonda sul bagnato". Il Corriere dello Sport parla della lotta sulla fascia con Cambiaso: "Patisce molto i contrattacchi dell'esterno rossoblu, uscendo di scena nettamente sconfitto". Anche il Corriere dello Sport lo attacca: "Nel primo tempo è carta velina a fronte delle incursioni rossoblu, nella ripresa ha terreno per spingere ma non riesce mai a trovare la giocata". L'Interista invece: "Troppo fuori l’orbita Inter, anche se l’intera squadra non gira. Non attacca quasi mai l’out di destra e Inzaghi lo rimprovera". Infine la valutazione di TMW: "Quaranta milioni di euro, messa così, saranno una montagna da scalare, complicata persino per il miglior venditore su piazza. Soffre in difesa, davanti non si vede quasi mai".

I voti

TMW: 4,5

Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 5

L'Interista: 5