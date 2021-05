Le pagelle di F. Inzaghi - Si fa riacciuffare dal Crotone già retrocesso e ora è a un passo dalla B

Media punti disastrosa nel girone di ritorno. Anche nella fondamentale sfida col Crotone il Benevento di Filippo Inzaghi gioca male e, pur passando in vantaggio, si lascia riacciuffare nel finale dal solito Simy. "Gli infortuni nel primo tempo condizionano, ma la sua squadra rincula troppo per la paura di se stessa", è non a caso la lettura de La Gazzetta dello Sport sulla deludente prova dei sanniti contro i rossoblù già retrocessi da settimane. L'1-1 finale è un risultato davvero amaro, che lascia le Streghe a un solo punto dalla Serie B e che potrebbe quindi costare caro non solo a mister Inzaghi (bocciato da quasi tutti i quotidiani stamane), ma anche al presidente Vigorito e a tutto il popolo giallorosso.

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 6