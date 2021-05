Le pagelle di Filippo Inzaghi: il calo nella ripresa è la foto del girone di ritorno

vedi letture

Una sconfitta fra tante polemiche. Il Benevento cade in casa nello scontro diretto con il Cagliari. Il calo nella ripresa delle Streghe rispecchia quello del girone di ritorno. I quotidiani si dividono sul giudizio per mister Inzaghi. Il voto di TMW è 5: "L'alibi del rigore non è roba da poco, ma la media punti del girone di ritorno è davvero negativa. E la difesa balla troppo". Mezzo voto in più, ma sempre insufficiente, sul Corriere dello Sport: "Un gran primo tempo, un calo eloquente nella ripresa, che è la foto di un girone intero, quello di ritorno". La Gazzetta dello Sport invece premia il tecnico dei sanniti: "Mette in grandi difficoltà il Cagliari con una preparazione perfetta. Fa tutto quello che può e non merita la sconfitta".

TMW - 5

Gazzetta dello Sport - 6,5

Corriere dello Sport - 5,5

Tuttosport - 5,5

Corriere della Sera - 5,5