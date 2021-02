Le pagelle di Gattuso: ha l'attenuante dei nove assenti, ma c'è poco da salvare

Senza nove giocatori, è tutto più complicato. Così, la sconfitta del Napoli in casa del Granada ha tante spiegazioni e Gennaro Gattuso diverse attenuanti, e in quest'ottica si legge la nostra sufficienza nei confronti del tecnico azzurro. Gliele riconosce La Gazzetta dello Sport, ma "quell'approccio sbagliato alla gara è stato penalizzante": voto 5,5. Il Corriere dello Sport scende a 5 e ricorda: "A lui mancano nove uomini, al Granada sette. La differenza vera è che gli spagnoli lottano e giocano, il Napoli evapora presto". Molto male (4,5) per Tuttosport: "Non ci siamo, non c'è davvero nulla da salvare".

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 4,5

Corriere della Sera: 5

TuttoNapoli: 4