Le pagelle di Godin: brutta figura e più di un errore. Perde il derby di Madrid con Ronaldo

vedi letture

Ai tempi di Madrid, uno con la maglia dell’Atlético e l’altro con la maglia del Real, se le sono suonate di santa ragione e hanno dato vita a tanti spettacolari duelli. Ieri, non c’è stata partita: Cristiano Ronaldo è volato sul Cagliari, Diego Godin è tra coloro che hanno affossato i sardi. “Brutta figura”, scrive il Corriere della Sera a corredo di un 4,5 in pagella. 5 sia per La Gazzetta dello Sport (“L’errore a centrocampo di un vecchio pirata non è perdonabile”) che per Tuttosport (“Lascia a Ronaldo libertà di saltare per il vantaggio”). Il voto sale a 5,5 per il Corriere dello Sport: “Impossibile alzare argini”.

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 4,5

Repubblica: 4