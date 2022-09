Le pagelle di Handanovic: solleticato dalla concorrenza di Onana, torna in versione Superman

E' Samir Handanovic, proprio lui, il migliore in campo di Inter-Torino. "Almeno cinque parate vere, magari non impossibili ma di quelle che tengono a galla la barca: quantomeno, la concorrenza di Onana pare averlo solleticato", scriviamo noi di TMW nella nostra pagella. Voto 7, come per La Gazzetta dello Sport: "C'è tanto di suo nei tre punti. E non era pomeriggio emotivamente semplice". Mezzo punto in più dal Corriere della Sera che elenca tutte le sue parate: su Vlasic due volte, su Sanabria, su Rodriguez e su Radonjic.

Il Corriere dello Sport si spinge fino all'8: "Tiene in piedi l’Inter con una lunga sequenza di parate. Ad un certo punto sembra l’unico in grado di opporsi a Vlasic. Ma la vera prodezza la sfodera nel finale su Radonijc". Si allinea così in alto anche Tuttosport: "Dopo aver digerito la panchina in Champions, si ripresenta indossando il mantello di Superman. Notte da standing ovation".

I VOTI DI HANDANOVIC

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7,5

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 8