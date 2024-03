Le pagelle di Immobile: la cosa più giusta della sua serata è la domanda dopo il cambio

Tra i peggiori in campo della partita persa ieri sera in casa dalla Lazio contro l'Udinese c'è Ciro Immobile, anche guardando ai voti dati dai quotidiani il giorno dopo il match. Il numero nove dei biancocelesti e della nazionale avrebbe avuto anche un paio di palloni buoni per colpire, ma non è sembrato troppo convinto nell'andare a finalizzare. Di buono, soprattutto l'applicazione nelle rincorse in pressing e nell'aiuto ai propri compagni di squadra. Offensivamente, però, ha combinato poco.

Il voto più ricorrente è la leggera insufficienza, il 5,5. Quattro testate hanno assegnato quella valutazione, tra cui anche noi di TMW. Immobile si prende 5,5 dal Corriere dello Sport, che sottolinea anche il labiale al momento dell'uscita (ha detto a Martusciello: "Stiamo sotto 2-1, com'è possibile?") e lo "shock condiviso con la platea". Scrive anche Tuttosport che "Martusciello lo richiama ed esce con polemichina".

Mezzo punto per Immobile su Gazzetta, che assegna 5 come giudizio numerico alla sua prova e scrive: "Due opportunità prima di uscire, ma è poco convinto". Infine stroncatura nettissima da parte del sito specializzato La Lazio Siamo Noi, dove prende 4,5. Ecco cosa scrivono a proposito della sua gara: "Non ci siamo proprio. Una la spara altissima, un'altra la stoppa male, si rende pericoloso quando malamente la devia e quasi finisce all'angolino. La cosa più giusta della sua serata è la domanda dopo il cambio".

LE PAGELLE DI IMMOBILE

Corriere dello Sport: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Tuttosport: 5,5

Corriere della Sera: 5,5

TMW: 5,5

LaLazioSiamoNoi.it: 4,5