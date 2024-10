Le pagelle di Inzaghi - Costretto a due cambi in mezz'ora, ritocca l'Inter e vince la gara

L'Inter torna dalla complicata trasferta di Roma con un tre punti in tasca grazie alla rete di Lautaro Martinez. La squadra di Inzaghi resta incollata al Napoli capolista, con La Gazzetta dello Sport che dà 7 al tecnico nerazzurro: "Match di non semplice gestione, dopo i due cambi nel primo tempo. Ha ritoccato inter dal punto di vista difensivo e il risultato è la conseguenza". Stesso voto da Tuttosport: Perde subito Calhanoglu e Acerbi ma lascia Roma con tre punti d’oro".

Mezzo voto in meno dal Corriere dello Sport: "È costretto a due cambi nella prima mezz’ora, in una partita molto equilibrata e insidiosa. Alla fine la sua Inter trova la vittoria con una ripartenza efficace e quel solito spirito battagliero che la contraddistingue. Quarta vittoria consecutiva, i nerazzurri continuano a inseguire il Napoli capolista". Voto 7 invece dal portale specializzato L'Interista: "In una partita con due perdite pesanti e due cambi obbligati in 27 minuti, con i piani originari in frantumi e di fronte ad un Olimpico rovente, si prende una vittoria di capitale importanza. Tre punti che sanno di piena boccata d’ossigeno nonostante l’aria rarefatta per il pressing di Milan e Juve. E il Napoli è sempre lì, due punti avanti".

Voto 7 anche da TMW: "Quando perde Calhanoglu e Acerbi nel giro di mezz'ora, sembra una serata storta. La regge, tiene il passo di Napoli e Juventus, nel finale si vota pure al catenaccio: mica facile, e quindi da premiare, per chi ha nel bel gioco un obiettivo dichiarato"

I VOTI

TuttoMercatoWeb.com: 7

Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 7

L'Interista.it 7