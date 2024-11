Le pagelle di Inzaghi: pomeriggio perfetto, ottime risposte dalle alternative

La partita contro il Verona nascondeva delle insidie, ma Simone Inzaghi le ha spazzate via in men che non si dica con la sua Inter. Nonostante le fatiche derivate dagli impegni dei suoi con le Nazionali, le assenze e le rotazioni anche in vista della Champions, ai nerazzurri è bastato un tempo per demolire i gialloblù. Tra i migliori proprio chi gioca meno: su tutti la sorpresa più grande nella formazione iniziale, ovvero Correa. Segnali incoraggianti, in vista di un vero e proprio tour de force fino a fine anno.

TMW premia il tecnico interista con un 8 in pagella, seguito da questo giudizio: "Se l'Inter gira così bene, di chi può essere il merito? Sicuramente il suo. La squadra è bella da vedere, ha concetti di gioco moderni che è riuscita a far suoi. Tutti sembrano seguirlo alla lettera e i risultati lo testimoniano". Stesse valutazioni da parte del Corriere dello Sport e de La Repubblica.

7,5 invece da parte di Tuttosport e 7 sul Corriere della Sera, che scrive: "Riesce anche a rivitalizzare Correa e a far carburare Asllani. La corsa al primo posto

solitario ricomincia nel modo migliore, ma gli avversari così teneri sono pochi".

Le pagelle di Simone Inzaghi

TMW: 8

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Il Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 7,5

Il Corriere della Sera: 7

La Repubblica: 8