Le pagelle di Inzaghi: regala il derby a Fonseca e questo peserà in sede di rinnovo

Dopo appena mezzora di derby, la Lazio si scioglie e Simone Inzaghi "stranamente non riesce a trasmettere la carica da derby". Bocciati anche i gambi da La Gazzetta dello Sport, così come da noi di TMW. Anche per il Corriere della Sera l'allenatore biancoceleste è da 5 in pagella: "Una brutta sconfitta che condizionerà il confronto con Lotito per il rinnovo del contratto". Della stessa opinione Il Messaggero: "Regala il derby a Fonseca. Un dono d'addio. Peserà in sede di rinnovo".

I VOTI DI INZAGHI

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

La Repubblica: 5

Il Messaggero: 5