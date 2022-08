Le pagelle di Inzaghi: vince sul velluto, conosce le frecce a disposizione per il suo arco

vedi letture

Dopo aver trovato la vittoria all'ultimo secondo a Lecce, questa volta l'Inter fatica molto meno con lo Spezia. 3-0 e notte in vetta alla classifica per i nerazzurri. Voto 7 da La Gazzetta dello Sport a Simone Inzaghi: "Dà la sensazione di conoscere perfettamente le frecce a disposizione per il suo arco. Squadra consapevole della propria forza: è un suo merito". Stesso voto dal Corriere dello Sport: "La sua Inter comincia con il freno a mano tirato, poi mette le marce alte e a quel punto evidenzia tutte le sue infinite potenzialità".

Voto 7 anche su Tuttosport: "Mancano ancora il ritmo e la fluidità di manovra della scorsa stagione, ma domina lo Spezia e non subisce mai. E ha già 6 punti". Anche per TMW il tecnico dell'Inter merita 7 in pagella: "Dopo la fatica di Lecce, vince sul velluto. Difficile chiedere di più a lui e alla sua squadra, alla prima in campionato a San Siro. E la sensazione è che abbia molte più alternative rispetto all'anno scorso, anche nella testa".

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7