Le pagelle di Jovic: finalmente Luka. E fa espellere anche Neilson

Luka Jovic finalmente vincente e convincente nel 3-0 della Fiorentina agli Hearts of Midlothian. Si vedono progressi, già messi a referto contro l'Atalanta. Di testa sbaglia ancora, ma poi riesce a siglare il terzo gol che chiude la pratica, oltre a un paio di giocate che mandano in porta i compagni. Inoltre causa l'espulsione di Neilson all'inizio della ripresa, situazione che, di fatto, aiuta a non avere più ansie né possibili rientri in gioco da parte degli scozzesi. Meglio in rifinitura che quando c'è da segnare.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7,5

Firenzeviola: 7,5