Le pagelle di Kean: ok sgobbare, ma un centravanti deve far gol e lui è ancora a zero

Se c'è una nota stonata nella Juventus capolista è sicuramente la poca prolificità degli attaccanti. Ieri contro il Cagliari il riferimento offensivo è stato Moise Kean, la cui prova non ha però soddisfatto appieno. Voto 5,5 per noi di TMW così come per La Gazzetta dello Sport: "Sgobbare non basta, quando si è centravanti ogni tanto bisogna fare gol e Kean sta ancora a 0 in 9 giornate. Spreca due grosse opportunità". Stessa valutazione da parte del Corriere della Sera: "La sesta filata da titolare è un'investitura, che un po' spreca: con quello stop maldestro, con cui manca l'invito di Chiesa".

C'è però anche chi gli assegna la sufficienza. Come Tuttosport: "Si segnala per come riesce a far quasi reparto da solo per una frazione, ma anche il demerito di divorare l’unica palla-gol dei primi 45’. Cala con l’incedere dei minuti". E come il Corriere dello Sport: "Alla sesta di fila da titolare, Moise conferma di essere in grande condizione anche se spesso cade nel fuorigioco e si incupisce".

I voti

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 6

Corriere della Sera: 5,5

Tuttosport: 6

Bianconeranews.it: 5,5