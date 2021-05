Le pagelle di Kessie: se la Champions vale 50 milioni, il Presidente quanti ne vale?

"Se la Champions vale 50 milioni, Kessie quanti ne vale?" È la domanda che si pone La Gazzetta dello Sport, che premia l'ivoriano con un 9 in pagella: "Glaciale dal dischetto (11 rigori segnati su 13), monumentale in mezzo, trascinatore nei momenti chiave. Chiude con 13 gol, due in meno i Ibra. Il vice-Zlatan è lui". 8,5 invece il voto sul Corriere dello Sport: "Sul primo dischetto si posa un pallone che nasconde una stagione intera, un mucchio di milioni e un risultato che il Milan rincorre da 7 lunghi anni. Ci vogliono forza, coraggio, personalità e questo ragazzo ha tutto questo. Batte quel rigore e porta in vantaggio il Milan. Sul secondo dischetto si posa invece il successo definitivo, la liberazione finale, e non sbaglia nemmeno quello. Ma anche tutta la sua partita è da grande giocatore, da leader puro. Fra l’altro, parte da un suo tocco per Calhanoglu l’azione del primo rigore". Anche il Corriere della Sera elogia il Presidente: "Freddo come un ghiacciolo sui due rigori che valgono la Champions che lo portano alla cifra pazzesca di 13 gol stagionali. Ma è tutta la sua prestazione a essere strepitosa: è ovunque"

TMW - 7,5

Gazzetta dello Sport - 9

Corriere dello Sport - 8,5

Tuttosport - 7

Corriere della Sera - 8