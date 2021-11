Le pagelle di Kjaer: gigante contro Suarez, se lo riporta a Milano nel bagaglio a mano

vedi letture

Simon Kjaer è sempre più leader della difesa del Milan e anche nella vittoria per 1-0 contro l'Atletico Madrid al Wanda Metropolitano ha giocato una grande partita. La Gazzetta scrive: "Lasciate la palla a lui quando regna il caos, e la metterete in banca". Per il Corriere dello Sport "di testa e di piede è la solita garanzia" e poi aggiunge: "Non sbaglia una virgola". Tuttosport divide i meriti della prestazione com Romagnoli scrivendo: "È ovvio che la sua presenza al suo fianco trasformi anche il danese". Il Corriere della Sera invece scrive: "Leader tattico e caratteriale, anticipa sempre Suarez e Griezmann". Poi lo definisce "gigante". MilanNews va oltre scrivendo: "Nel bagaglio a mano che si porterà a Milano avrà un peso importante: Luis Suarez". Infine TMW: "Sceglie la via dell’anticipo per approcciarsi a Suarez. Brutto cliente, ma si sa. Lo tiene".

I voti

TMW: 7

Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6

Corriere della Sera: 7,5

MilanNews: 7,5