Le pagelle di Linetty: balbetta tra i marziani. Abbatte assurdamente Kvaratskhelia in area

vedi letture

Il Torino viene demolito in casa per 4-0 dal Napoli, una sconfitta senza appelli anche legata a molte prestazioni negative tra i giocatori di Juric. Tra i peggiori c'è Linetty, acquistato su espressa richiesta del tecnico croato ma in giornata no contro gli azzurri. La Gazzetta dello Sport racconta così la sua prestazione: "È lento sulla brutta rimessa di Singo. Il fallo da rigore è ingenuo. Sverniciato da Di Lorenzo sul tris del Napoli". Poche parole del Corriere dello Sport per descrivere il suo rendimento: "Scomposto sul rigore, poi viene sedotto da Zielinski". Secondo Tuttosport "balbetta tra i marziani, abbatte assurdamente Kvaratskhelia in area: rigore e 3 punti subito consegnati al Napoli". Torinogranata invece: "In mezzo al campo non è riuscito a gestire gli avversari e ha causato il rigore". Infine la valutazione di TMW: "Il filtro a centrocampo del Toro funziona poco e per di più è proprio l'ex Samp a causare il rigore dello 0-2 con un fallo maldestro su Kvara in area".

I voti

TMW: 5

Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5

TuttoNapoli: 5