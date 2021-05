Le pagelle di Locatelli: l'osservato speciale non delude. Assist e giocate di qualità, è da Juve

Una partita da "osservato speciale", non solo per la dirigenza avversaria ma anche per le tante squadre all'estero che sembrano essere interessate. Manuel Locatelli risponde presente e sfodera l'ennesima prestazione di grande qualità. La personalità del classe '98 ormai non sorprende più, come non sorprendono le sue giocate: l'assist per Raspadori è "d'oro", forse gli manca solo un po' di cattiveria nell'andare a contrastare Rabiot nell'occasione della rete del francese, che sblocca la sfida. Per il resto pochissime sbavature e ottimi voti in pagella, per un giocatore che si conferma uno dei migliori talenti del calcio italiano.

Tuttomercatoweb.com 6,5

La Gazzetta dello Sport 6,5

Corriere dello Sport 7

Tuttosport 6,5