Le pagelle di Locatelli: si avvicinano i tempi azzurri. Gol, gioco e tanta grinta

vedi letture

Nella bella vittoria di ieri del Sassuolo contro il Verona, spicca senza dubbio la prestazione di Locatelli. Per la Gazzetta dello Sport, che lo premia con un 7 in pagelle, è il migliore in campo: "Si avvicinano i tempi azzurri e ai tempi di gioco sempre impeccabili aggiunge pure un gol e tanta grinta". Stesso voto da Tuttosport: "Segna subito, poi si mette in mezzo a fare il suo. E lo fa bene".

TMW - 6,5

Gazzetta dello Sport - 7

Corriere dello Sport - 7

Tuttosport - 7

Corriere della Sera - 6,5