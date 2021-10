Le pagelle di Luis Alberto: non digerisce la panchina ma entra e torna "Mago"

vedi letture

Luis Alberto è uno dei giocatori che sta facendo maggiore fatica ad entrare nei meccanismi della Lazio di Sarri e con il "like" contro il tecnico di ieri ha sottolineato anche come il rapporto non stia decollando come i tifosi laziali avrebbero sperato. La panchina iniziale contro lo OM non è stata digerita ma almeno quando è entrato in campo ha provato a mostrare sprazzi del suo talento. Per quanto riguarda la partita pareggiata per 0-0 contro il Marsiglia in Europa League, la sua prestazione sicuramente non resterà negli annali. Per la Gazzetta dello Sport "solo un paio di pennellate, troppo poco" mentre per il Corriere dello Sport però "mostra le giuste motivazioni". Per Tuttosport almeno "con lui Immobile tira in porta" mentre Il Messaggero scrive che i suoi tocchi "sono inutili ma di un altro livello" e ribadisce il suo status di "mago". Anche Lalaziosiamonoi giudica ampiamente positiva la sua partita dimostrando di vedere corridoi impensabili per gli altri. Infine TMW scrive che si distingue per "alcune verticalizzazioni deliziose".

I voti

TMW: 6

Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6

Il Messaggero: 6,5

Lalaziosiamonoi: 6,5