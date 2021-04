Le pagelle di Lukaku: basta un cross fatto bene. Segna il gol che sa di scudetto

Ci pensa Romelu Lukaku. L’Inter che batte 1-0 il Bologna e sale a +8 sul Milan in classifica, con una gara in meno dei rossoneri, lo fa con la rete decisiva del bomber belga. “Quasi due gol nella stessa azione - scrive La Gazzetta dello Sport - l’uomo tutto di Conte: serve per vincere, difendere, costruire”. Voto 7 anche per il Corsport: “Basta un cross fatto bene”. Si scende a 6,5 sulle pagine di Tuttosport: “Segna il gol che sa tanto di scudetto”.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 7