Le pagelle di Lukaku - Stravinto il duello con Ibra: il tir travolge e umilia Romagnoli dopo Parolo

"L'assist per lo 0-1 di Lautaro, la travolgente discesa libera dello 0-3, in cui condanna Romagnoli alla stessa figuraccia di comparsa patita da Parolo della Lazio. Lukaku che vuole la palla addosso, Lukaku che fila via e scaraventa tutti in un fosso". La Gazzetta dello Sport celebra così la prestazione sontuosa di Romelu Lukaku nel derby della Madonnina: il centravanti belga, insieme al suo gemello del gol Lautaro Martinez, è stato senza alcun dubbio il migliore in campo ieri pomeriggio. "Il tir non si ferma, travolge ogni ostacolo e mette sulla testa di Lautaro la palla dell'1-0 dopo un'azione in cui sballotta il malcapitato Romagnoli. Poi si mette in proprio e segna senza preoccuparsi della presenza dello stesso Romagnoli. E ci sono altre belle cose in questo derby", fa prontamente eco alla rosea il Corriere dello Sport di questa mattina. Stravinto il tanto atteso secondo round con Ibrahimovic, Lukaku e Lautaro si dividono il trono di Milano e la pioggia di 8 in pagella è quasi inevitabile.

TMW: 8

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 8

FcInterNews: 7,5