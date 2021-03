Le pagelle di Mihajlovic: cambi perfetti, stravolge il Bologna in 15'. Stravinta anche da lui

La rimonta del Bologna a Crotone, da 0-2 a 3-2, porta anche la firma di Sinisa Mihajlovic. L'allenatore serbo, dopo "un primo tempo da schifo", indovina i cambi e scuote la squadra nella ripresa, guadagnando gli elogi de La Gazzetta dello Sport (voto 7): "Grida in campo e nello spogliatoio, fa cambi perfetti. Stravinta anche da lui". Mezzo punto in meno dal Corriere dello Sport e dal Corriere della Sera: "Tutto il peggio e il meglio del repertorio nella stessa partita". Tuttosport, voto 7, applaude Sinisa per aver stravolto la squadra in 15 minuti.

I VOTI DI MIHAJLOVIC

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 7