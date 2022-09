Le pagelle di Milinkovic-Savic - Un taconazo che vale il prezzo del biglietto. E una scorta di 7

Da Redondo in poi, il taconazo è un gesto sublime che spesso vale il prezzo del biglietto. Il colpo di tacco di Sergej Milinkovic-Savic a Marassi vale tutto questo, oltre che una scorta di 7 in pagella. Una mossa da campione per stappare la gara contro la Sampdoria e spianare la strada al vantaggio di Immobile, con in mezzo diverse altre belle giocate. "La sua corsa a elastico sul centro destra mette nei guai la Samp. L'assist di tacco al volo è una meraviglia. Sfiora il raddoppio", scrive La Gazzetta dello Sport sul forte centrocampista della Lazio. "Merita la standing ovation per il colpo da fuoriclasse e lo spessore del suo primo tempo. Assist di tacco, il terzo in quattro partite. Solo Neymar (6) in Europa ne ha fatti di più", ricorda il Corriere dello Sport accanto al suo 7,5.

