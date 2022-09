Le pagelle di Miretti - Juve, è nata una stella: Tuttosport contro lo Spezia gli dà addirittura 8

Juventus, è nata una stella. Altra prestazione convincente per il talento 19enne Fabio Miretti, che contro lo Spezia ha sradicato palloni su palloni e inventato inserimenti continui, fino a regalare giocata e assist per il raddoppio di Arek Milik nel finale. Fra i migliori in campo per tutti, il migliore in assoluto secondo Tuttosport (addirittura con un 8 in pagella). "Sempre più centrale nella Juve: sostanza, visione di gioco e raffinatezze. Holm è costretto al giallo per fermarlo, il top è la palla che confeziona per il 2-0", scrive non a caso sul centrocampista La Gazzetta dello Sport. "Gioca sempre in verticale, sdoppiandosi da mezzala e trequartista, e fa sempre la scelta più redditizia e funzionale allo sviluppo del gioco. Mette il sigillo con l’assist per il raddoppio di Milik", è invece l'analisi del Corriere dello Sport. Voti fra l'8, appunto, e il 7 questa mattina.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 8

TuttoJuve: 7