Le pagelle di Mourinho: la sua Roma gioca male e le tante assenze non lo giustificano

La Roma non va oltre il 2-2 contro l'Hellas Verona e José Mourinho viene bocciato nelle pagelle dei quotidiani. Tanti gli errori, evidenziati da TMW, a cominciare dalla conferma della linea a tre con due soli centrali di ruolo. "Le assenze non giustificano la pochezza del primo tempo", si legge su La Gazzetta dello Sport, che poi critica anche il suo atteggiamento: "Con gli arbitri esagera". Voto 5,5 per il Corriere dello Sport: "Le colpe del primo tempo sono in parte compensate dalle intuizioni del secondo". Era una Roma in emergenza, ma "le tante assenze non bastano a spiegare un'ora di nulla in campo", scrive il Corriere della Sera. Secondo Tuttosport la sua squadra "gioca male e la sua impronta non si vede".

I VOTI DI MOURINHO

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 5,5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5,5