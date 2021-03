Le pagelle di Orsolini: la sua prova è un inno alla scelta di Mancini di non convocarlo

vedi letture

Dopo una settimana di ballottaggio con Skol Olsen, Riccardo Orsolini ha l'occasione da titolare e la spreca. Contro il Crotone il peggiore del Bologna è lui, perché non si accende mai. Per il Corriere della Sera "la sua prova è un inno alla scelta del ct" di non convocarlo in Nazionale. Da La Gazzetta dello Sport arriva un 5 in pagella: "Sinisa lo tira un po' su: niente nazionale? Giochi subito. Ma Orso è in letargo". Stesso voto dal Corriere dello Sport: "Torna il giocatore che non incide di tante altre partite".

I VOTI DI ORSOLINI

TMW: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Corriere della Sera: 4

Tuttosport: 5,5