Le pagelle di Osimhen: semina il panico pur senza segnare. Rischia un altro cartellino rosso

Victor Osimhen resta uno degli attaccanti migliori di questo inizio campionato ma contro la Roma sbatte contro i pali e contro il muro giallorosso rischiando anche l'espulsione per la frustrazione causata dalle attenzioni dei difensori romanisti. La Gazzetta dello Sport scrive che nonostante venga "vessato e asfissiato" resta una "furia della natura". Per Tuttosport "gioca ogni pallone come se non ci fosse un domani" mentre Il Corriere dello Sport scrive che "va educato perché lambisce il rosso con una reazione ormai troppo frequente". Il Mattino scrive che "merita un encomio per come riesce sempre a creare un pericolo su ogni palla possibile". TuttoNapoli aggiunge che "le provocazioni degli avversari, colpendolo alla testa o alla schiena ad ogni lancio, rendono l'idea del timore nei suoi confronti". Infine TMW conclude scrivendo: "Stavolta il gol non arriva, ma ogni volta che c'è lui nei dintorni è il panico in casa Roma".

I voti

TMW: 6,5

Gazzetta dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 6

Il Mattino: 7

TuttoNapoli: 6,5