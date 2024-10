Le pagelle di Perin: santo subito. Ma una notte da Superman non basta

Ci sono pochissime sufficienze nei quotidiani di oggi per la Juventus e una di queste è per Mattia Perin, che si merita ben più di un semplice 6. Il portiere bianconero nella sconfitta contro lo Stoccarda per 1-0 è da 8 per La Gazzetta dello Sport: "Tre interventi decisivi su Demirovic (deviazione sul palo) e Undav (due volte) ma la chicca è il rigore parato a Millot. Super Mattia non basta". Stesso voto per il Corriere della Sera: "Santo subito: per la paratona del primo tempo (su perfida zuccata di Undav) e per aver retto sulla grandinata di metà ripresa; fino al rigore deviato, davanti al pandemonio della curva sud. Sulla sassata di Touré, non sarebbe bastato uno dei gingilli tecnologici di Batman". Il Corriere dello Sport lo premia con un 8,5: "Notte da Superman: tiene in piedi la Juve con quattro parate favolose su Demorivic (due volte), Undav e Millot, cui aggiunge la perla sul rigore dello stesso Millot. Crolla solo alla fine su Touré".

Tutti d'accordo sulla valutazione, anche Tuttosport: "La vigilia l’aveva svelato abile a parole, il campo lo conferma enorme con le mani: devia sul palo la conclusione di Demirovic, poi si esalta sull’incornata ravvicinata di Undav. Nella ripresa, a un certo punto, pare persino un tiro al bersaglio. Il dessert è il rigore neutralizzato alla perfezione a Millot". Per TuttoJuve.com "fa miracoli tra i pali, con quattro interventi decisivi e un rigore parato tiene la Juve in partita fino alla fine". Per questo è da 8,5: "Sfortunatamente, al 92' El Bilal Touré lo batte, togliendogli il lieto fine. Firmerà domani un rinnovo a dir poco meritato". Infine è da 8,5 per TMW: "Para di tutto e di più: quattro grandi interventi, poi un rigore parato. Peccato che manchi il lieto fine: al 92esimo viene beffato da El Bilal Touré".

I voti

TMW: 8,5

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 8,5

Corriere della Sera: 8

Tuttosport: 8,5

TuttoJuve.com: 8,5