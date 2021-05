Le pagelle di Pirlo: bravo a scegliere Kulusevski. Il Sassuolo ci faccia un pensierino

Secondo trofeo su due finali per Andrea Pirlo, che ieri ha vinto la sua prima Coppa Italia da allenatore battendo l’Atalanta alla guida della Juventus. E mettendo il suo marchio sul successo, a partire dalle scelte iniziali. “Bravo a scegliere Kulusevski, contro logica”, scrive La Gazzetta dello Sport, mentre Tuttosport vede una “squadra compatta e intensa. Per una serata non c’è tempo per i rimpianti”. Interessante lo spunto del Corsport: “Se il Sassuolo deve ancora scegliere il sostituto di De Zerbi, ci faccia un pensierino”.

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7