Le pagelle di Pirlo: CR7 non basta a nascondere una partita preparata male e giocata peggio

Una doppietta di Cristiano Ronaldo salva una Juventus sull'orlo del baratro. Bocciato ancora una volta Andrea Pirlo, voto 5 da Tuttosport: "Il risultato non basta a nascondere quanto questa partita sia stata preparata male e giocata peggio (o viceversa)". Mezzo voto in più da La Gazzetta dello Sport: "Non ci siamo con il gioco, non ancora, e chissà a questo punto se mai ci sarà un gioco. Primo tempo imbarazzante per povertà di contenuta, ripresa migliore per spirito di battaglia. E stavolta Rabiot restituisce qualcosa"

TMW - 5,5

Gazzetta dello Sport - 5,5

Corriere dello Sport - 6

Tuttosport - 5

Corriere della Sera - 5