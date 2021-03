Le pagelle di Pirlo: una rivoluzione che sarebbe piaciuta a Galileo, eppur la Juve si muove

Danilo, Alex Sandro e Bernardeschi in ruoli che non propriamente gli appartengono. Cristiano Ronaldo in panchina. Andrea Pirlo si presenta con coraggio contro la Lazio e alla fine "si prende ragione e vittoria", come scrive il Corriere della Sera. "Una rivoluzione che sarebbe piaciuta a Galileo, eppur la Juve si muove", scrive La Gazzetta dello Sport che gli assegna un 7 pieno in pagella, come noi di TMW. Stesso voto dal Corriere dello Sport perché "ribalta la squadra e indovina le mosse". Sulla stessa lunghezza d'onda anche Tuttosport.

I VOTI DI PIRLO

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7