Le pagelle di Pobega: una doppietta (forse) decisiva per la salvezza dello Spezia

Una doppietta che forse sarà decisiva per la salvezza dello Spezia. Tommaso Pobega è stato il grande protagonista del derby contro la Sampdoria: due reti pesanti per il centrocampista di proprietà del Milan, che è anche sfortunato nell'occasione che porta all'1-1 di Verre. Determinante per la squadra di Italiano, sembra maturo e pronto per giocarsi le sue carte anche ad alti livelli. I voti premiano la sua prestazione: c'è anche un 8.

Tuttomercatoweb.com 7,5

La Gazzetta dello Sport 7

Corriere dello Sport 8

Tuttosport 7