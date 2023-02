Le pagelle di Provedel: un salvataggio per tempo, miracoloso l'intervento su Doig

Nulla può sulla zuccata di Ngonge ma è super su Doig. Chiude la porta Ivan Provedel. Contro il Verona, il portiere della Lazio è stato giudicato fra i migliori in campo. "La prima volta che viene chiamato in causa non è impeccabile e viene graziato da Doig sul tap in, ma nella ripresa si supera in uscita sullo stesso scozzese" scrive TMW. Questo invece il commento di Tuttosport: "L'uscita sui piedi di Doig fa la differenza". "Salvataggi nel primo e nel secondo tempo - analizza il Corriere dello Sport - su Ngonge e Depaoli (sul tiro era impallato da Ngonge). Ha murato su Doig sull’1-1, dopo il palo di Lazovic".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb: 7

Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Il Messaggero: 7

Lalaziosiamonoi.it: 7