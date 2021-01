Le pagelle di Rovella: 40 anni in due con Melegoni. Le gambe non tremano contro il futuro

In una partita quasi clamorosa per il numero di incroci tra mercato e futuro, buona parte dei riflettori dello Stadium erano puntati su Nicolò Rovella, in campo col Genoa in Coppa Italia ma promesso sposo della Juventus. “Le gambe non tremano malgrado l’emozione”, scrive Tuttosport a corredo del 6,5 in pagella. Stesso voto anche per il Corriere dello Sport (“Futuro juventino, assaggia il suo nuovo stadio con una regia pulita e concreta”) e La Gazzetta dello Sport: “Un errore ed è brutto, ma gioca con personalità”. Con Melegoni, altro grande protagonista come evidenzia la rosea, quarant’anni in due.

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

GenoaNews1893: 7