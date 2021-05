Le pagelle di Rovella: assist e palloni illuminanti, dirige il gioco con sapienza da veterano

vedi letture

Non solo Shomurodov, l'uomo-partita di Cagliari-Genoa è anche Nicolò Rovella. Promesso sposo della Juventus, il centrocampista gioca ormai da play e lo fa con grande personalità. Per La Gazzetta dello Sport il migliore in campo è lui per gli "assist e i palloni da giocatore vero". Stesso voto da Tuttosport, specie per l'assist. Mezzo punto in meno dal Corriere dello Sport. Il Secolo XIX ne tesse le lodi: "Illumina i primi 45' con i suoi lanci ficcanti. Dirige il gioco con sapienza da veterano".

I VOTI DI ROVELLA

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Il Secolo XIX: 7,5

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7