Le pagelle di Scamacca: obiettivo juventino, tanto lavoro per i suoi ma zero palle buone

Oggetto di interesse della Juventus sul mercato, Gianluca Scamacca è tornato titolare nell’attacco del Genoa proprio contro i bianconeri, nel 3-2 subito in Coppa Italia. Occasione sfruttata fino a un certo punto, perché inizialmente l’ariete rossoblù ha soprattutto sbattuto sulla retroguardia bianconera. 6 per La Gazzetta dello Sport: “Non è facile ma fa il suo, senza pensare troppo al mercato”. Stesso voto per il Corriere dello Sport: “Obiettivo juventino sul mercato, tanto lavoro per la squadra ma zero palle buone”. Mezzo voto in meno sulle pagine di Tuttosport: “Bravo nel difendere palla, non ha opportunità se non su punizione”.

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 5,5

Corriere della Sera: 5,5

GenoaNews1893: 6,5