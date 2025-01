Le pagelle di Simone Inzaghi: "Fa 200 vittorie in Serie A, la risposta al Napoli è forte"

Simone Inzaghi fa 200 vittorie in Serie A con un successo roboante e meritato sul Lecce. Questa la pagella di TMW per l'allenatore nerazzurro: "Taglia il traguardo delle 200 vittorie in Serie A, alla panchina numero 331: numeri impressionanti, nessuno ci è riuscito così velocemente. Ottava vittoria consecutiva in trasferta: la risposta al Napoli è sembrata scontata anche perché la sua squadra l'ha resa tale. Ottime le risposte da alcuni nomi molto chiacchierati nelle ultime settimane".

Così la Gazzetta dello Sport sul successo nerazzurro: "La risposta al Napoli è forte: in A l’Inter sa essere dominante e ha un abito per ogni occasione, si adatta a tutto e tutti. Superiorità netta" e così il CorSport: "Centra la 200 vittoria in Serie A. L’Inter mostra automatismi collaudati e, in alcuni momenti, sembra impossibile da fermare. Gestisce al meglio le energie dei suoi". Mentre questo è il giudizio del Corriere della Sera per quanto visto in campo: "Porta a casa il massimo risultato con il minino sforzo. La sua squadra gioca a memoria e non concede praticamente nulla al Lecce. Chapeau".

Le pagelle di Inzaghi

TMW - 7

Gazzetta dello Sport - 7

Corriere dello Sport - 7

TuttoSport - 7

Il Corriere della Sera - 7

LaLazioSiamoNoi.it - 7,5