Le pagelle di Simy: lo guardi e ti chiedi perché Muriqi sia stato pagato 20 milioni

vedi letture

Il Crotone cade a causa del guizzo di Caicedo nel finale, ma la doppietta di Simy aveva permesso agli squali di sognare il punto su un campo ostico come della Lazio. Non a caso l'attaccante del Crotone viene premiato dai quotidiani in edicola questa mattina. Voto 7,5 da La Gazzetta dello Sport: "Altri due gol da uomo squadra. Il primo con un tocco da calcetto, il secondo con la freddezza del rigorista". Stesso voto dal Corriere dello Sport: "Astuzia e precisione per colpire Reina da fuori, poi segna anche su rigore. Un'altra doppietta, 12 gol in campionato. Lo guardi e ti chiedi perché Muriqi sia stato pagato 20 milioni".

TMW - 7,5

Gazzetta dello Sport - 7,5

Corriere dello Sport - 7,5

Tuttosport - 7

Corriere della Sera - 7,5