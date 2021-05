Le pagelle di Sirigu: la salvezza nelle sue mani, nei suoi piedi, nei suoi... pali

Se il Toro è riuscito a portare a casa il punto decisivo per la salvezza contro la Lazio, gran parte del merito (oltre che ai legni), va sicuramente a Salvatore Sirigu. Il portiere del Torino è stato senza dubbio il migliore in campo all'Olimpico. 7,5 il voto sulle colonne de La Gazzetta dello Sport: "Sembra un misto tra l'uomo ragno e il portiere di ghiaccio. Nella serata più importante torna in versione deluxe. Para tutto e pure di più, mette le mani sulla salvezza. Mezzo voto in più dal Corriere dello Sport: "La salvezza nelle sue mani, nei suoi piedi, nei suoi... pali. L’ultimo, colpito da Lazzari, gli ha tolto anni di vita. La paratona salvezza su Escalante è arrivata dopo i riflessi su Luis Alberto e Lulic".

TMW - 7

Gazzetta dello Sport - 7,5

Corriere dello Sport - 8

Tuttosport - 8

Corriere della Sera - 7,5