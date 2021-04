Le pagelle di Szczesny: evita il votaccio nel finale. Ha responsabilità sui due gol

La Juve sbanda, e sbanda anche Wojciech Szczesny. Alla fine, il portiere polacco ha evitato la sconfitta nel derby con due grandi parate su Sanabria e Baselli, ma in precedenza ha avuto responsabilità sulla doppietta di Sanabria. Voto 5 per La Gazzetta dello Sport: “Il gran volo su Sanabria al 90’ gli evita il votaccio, ma ha responsabilità su entrambi i gol”. Si scende a 4,5 dalle parti di Tuttosport (“L’errore sul secondo gol di Sanabria è davvero goffo. Ma anche in occasione del primo non è convincente”) e del Corriere dello Sport (“Ha grandi responsabilità su entrambe le reti granata”).

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 4,5

Corriere della Sera: 5