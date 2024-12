Le pagelle di Taremi: troppo isolato in attacco. Non tira mai in porta, non ci siamo

Non ha brillato nella notte di Champions Mehdi Taremi. L'attaccante dell'Inter ha avuto poche occasioni per mettersi in luce contro il Bayer Leverkusen ieri sera. "Non ci siamo - sottolinea la Gazzetta dello Sport -. Inzaghi prova a scuoterlo, sembra a volte assentarsi emotivamente dalla partita. Non segna, ma neppure tira". "L’occasione migliore gliela smozzica nel primo tempo Tapsoba - analizza Tuttosport - scompare mano mano dal gioco". "Si vede poco, anzi pochissimo: non ha avuto, di fatto, occasioni. Troppo isolato là davanti" scrive invece il Corriere dello Sport.

"La Champions è roba sua: sempre titolare - si legge su TMW - anche se il piatto dei gol piange. Costruisce spazi per i compagni, più che prendersene di propri: nel secondo tempo si vede davvero poco per uno che dovrebbe prendersi spazio anche in campionato". Questo il commento de Linterista.it: "Ha una buona occasione ma viene murato da Tapsoba. Dispensa apprezzabili rifiniture e nulla più. Il freddo di Leverkusen congela una prestazione deludente. Si impegna? Sì, ma è il minimo se giochi nell'Inter". "In Champions ha la fiducia di Inzaghi - scrive il Corriere della Sera -. Si batte ma siamo fermi a un gol su rigore".

I VOTI

TuttoMercatoWeb.com: 5

Gazzetta dello Sport: 5

Tuttosport: 5,5

Corriere dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 5,5

Linterista.it: 5